Evrim Keklik kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Evrim kimdir? İşte hayatı ve biyografisi!

Ekranların uzun soluklu yarışması Survivor'da finale her gün biraz daha yaklaşılırken yarışmadaki gerilim hiç bitmiyor! Yarışmada ilk 10'a girmeyi başaran Evrim Keklik ise bazıları tarafından fovori olarak gösteriliyor. Son zamanların en çok konuşulan yarışmacısı Survivor Evrim Keklik kimdir, nereli? sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Survivor yarışmacısı Evrim Keklik ile ilgili hiç bilinmeyenler!

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Survivor 2020 kadrosunda yer alan ve yarışmanın favori isimleri arasında gösterilen Evrim Keklik son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Hırslı ve inatçı yapısıyla dikkat çeken yarışmacı oyun performanslarında da ön plana çıkıyor. Evrim Keklik, 1990'da İstanbul’da dünyaya geldi. 29 yaşında olan Keklik ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlamış ve 10 yıl boyunca devam etmiştir. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer olan Keklik, 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transfer olmuştur.

Yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun süren Evrim voleybola ara vermek zorunda kalmıştır. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam etmiştir. Üniversitede 4 yıl yüzme sporuyla uğraşan yarışmacı 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olmuştur. Üniversite eğitimi 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailesinin yanına 2017 yılında geri dönen yarışmacı sualtı hokeyine başlamıştır. 1 yıldır bu spor ile ilgilenen Evrim bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapmaktadır."

SURVIVOR EVRİM BOYU KAÇ?

Survivor'ın sevilen yarışmacısı Evrim Keklik'in boyu 1,67 cm uzunluğundadır.