Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya diziden ayrıldı mı?

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı Kırmızı Oda'nın 7. bölümünde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakteri veda etti. Evrim Alasya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Meliha aşkla gidiyor" ifadelerini kullandı.

MELİHA DİZİDEN AYRILDI MI?

Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya, sosyal medya hesabından set çalışanlarıyla çektirdiği bir fotoğrafını paylaşarak "Koca bir ekibin bir kısmı. Sağ olsunlar beni çok güzel ağırladılar. Ben gidene kadar gözümün içine baktılar. Meliha aşkla gidiyor" dedi.

YENİ DİZİ GELİYOR

Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakterinin hikayesi 7. bölümde son buldu. Alasya ise yeni dizi Şahmeran'da başrol oynamaya hazırlanıyor.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 41 yaşında olan Evrim Alasya Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

Beş yaşındayken ritmik jimnastiğe başlayan Evrim Alasya, lise yıllarında başarılı bir ritmik jimnastikçiyken tiyatroya gönül vererek 1997 yılında bitirdiği liseden sonra Konak Belediye Tiyatrosu’nun kursuna kaydını yaptırdı. Evrim Alasya, 2 yıl sonra da girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar bölümünün ardından 2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosuyla mesleğe başladı.

Evrim Alasya, 2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosunun İstanbul şubesinde görev yapmak için İstanbul’a geldi ve 2006 yılına kadar çocuk tiyatrosunda çalıştı. 2006 yılından sonra da Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tarafından 1999 yılında kurulan Oyun Atölyesi’nde çalışmaktadır.

Evrim Alasya, dizi oyunculuğuna bir dönemin en çok izlenen dizisi “Bir İstanbul Masalı”nda küçük bir rolde oynayarak başladı. Dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin, İsmail Hacıoğlu, Ozan Güven oynamıştı.

Evrim Alasya, 2010 yılında Gönülçelen dizisinin cilveli şarkıcısı “Balçiçek” rolünü canlandırırken Tuba Büyüküstün, Cansel Elçin, Onur Saylak, Günay Karacaoğlu, Ayda Aksel, İlhan Şeşen, Yasemin Çonka, Begüm Kütük Yaşaroğlu ile birlikte oynadı.

Muhteşem Yüzyıl isimli dizide 58. bölümde Nebahat Çehre’ye olan benzerliği nedeni ile onun gençliğini oynayan Evrim Alasya, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç, Ayça Bingöl, İlker Kızmaz ve Tolga Sarıtaş olan “Benim Adım Gültepe” dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır.

Evrim Alasya, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan “Güneşin Kızları” adlı dizide “Güneş” karakterini canlandırdı.

Alasya Tv8'de başlayan Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterini canlandırıyor.

EVRİM ALASYA’NIN OYNADIĞI DİZİLER

Koca Koca Yalanlar -2018 – Müjgan -Dizi

Güneşin Kızları -2015- 2016- Güneş Yılmaz/Güneş Mertoğlu- Dizi

Benim Adım Gültepe- 2014 - Suna -Dizi

Muhteşem Yüzyıl – 2012 - Ayşe Hafsa Sultan (gençliği) - Dizi

Gönülçelen- 2010 – Balçiçek - Dizi

Muro- 2008 – Fidan - Film

Gece Sesleri – 2008 – Neslihan - Dizi

Başka Semtin Çocukları – 2008 – Evrim - Film

Ihlamurlar Altında – 2005 – Sema - Dizi