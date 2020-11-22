22 Kasım 2020 Pazar 15:52 | Son Güncelleme:
Evlilik yolundaki Cem Belevi ve Zehra Yılmaz ayrıldı
Ünlü popçu Cem Belevi ile sevgilisi Zehra Yılmaz geçen yıl Venedik tatilinde romantizm rüzgarı estirmişti. Evlilik hazırlığı yapan Cem Belevi-Zehra Yılmaz çifti, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. İkilinin bu hamlesi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Şarkıcı Cem Belevi, oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz'a doğum gününde evlenme teklifi etmişti. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.
Evlilik hazırlıkları yapan ikilinin bu hamlesi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Çift bir ay önce ‘İlişkimizi dondurduk, her şeyi gözden geçiriyoruz’ şeklinde açıklama yapmıştı. Dün de birbirlerini takipten çıkarak ayrıldıklarını sosyal medyadan ilan ettiler.