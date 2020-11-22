Evlilik yolundaki Cem Belevi ve Zehra Yılmaz ayrıldı

Şarkıcı Cem Belevi, oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz'a doğum gününde evlenme teklifi etmişti. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Evlilik hazırlıkları yapan ikilinin bu hamlesi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Çift bir ay önce ‘İlişkimizi dondurduk, her şeyi gözden geçiriyoruz’ şeklinde açıklama yapmıştı. Dün de birbirlerini takipten çıkarak ayrıldıklarını sosyal medyadan ilan ettiler.