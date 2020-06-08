Evlilik teklifini kabul etmişti... Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun mutlu günü!

Mucize Doktor dizisinde savant sendromlu bir cerrahi asistanı canlandıran Taner Ölmez performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Ölmez, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı.



TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde Doğu Demirkol ile başrolleri paylaşan Ece Ceşmioğlu geçtiğimiz kış Brugge şehrinde Taner Ölmez’den evlilik teklifi almıştı.

İkili, davetlileri arasında Erkan Avcı ve Ferit Kaya'nın da olduğu sade bir tören ile nişanlandılar. Koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı nişan aile arasında yapıldı.