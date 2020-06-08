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  3. Evlilik teklifini kabul etmişti... Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun mutlu günü!
08 Haziran 2020 Pazartesi 22:59 | Son Güncelleme:

Evlilik teklifini kabul etmişti... Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun mutlu günü!

Evlilik teklifini kabul etmişti... Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun mutlu günü!

Fox Tv'de yayınlanan Mucize Doktor dizisi ile gönülleri fetheden Taner Ölmez canlandırdığı Ali karakteriyle muhteşem bir performansa imza atmıştı. Taner Ölmez uzun süredir birlikte olduğu ve kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı

Mucize Doktor dizisinde savant sendromlu bir cerrahi asistanı canlandıran Taner Ölmez performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Ölmez, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde Doğu Demirkol ile başrolleri paylaşan Ece Ceşmioğlu geçtiğimiz kış Brugge şehrinde Taner Ölmez’den evlilik teklifi almıştı.

İkili, davetlileri arasında Erkan Avcı ve Ferit Kaya'nın da olduğu sade bir tören ile nişanlandılar. Koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı nişan aile arasında yapıldı.

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