Evlilik planları yapan Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz çifti ayrıldı

Survivor yarışmasında aşk yaşamaya başlayan ve evlilik planları yapan şarkıcı Nihat Doğan ve milli sporcu Birsen Bekgöz ayrıldı. Uçan Kuş'un haberine göre ünlü çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı ve fotoğrafları da sildi.

Birsen Bekgöz “Nihat Doğan ile ilk kez Survivor görüşmeleri esnasında Acun Medya’da karşılaştım. Nihat ilk görüşte aşık olmuş. Survivor adasında sürekli benimle ilgilendi ve küçük imalarda bulunmuştu. Ben karşılık vermeyince ilgisi bıçak gibi kesildi. Sonra Kıbrıs finalinde de ben küçük bir imada bulundum ve bana söylediği şarkıyı ona söyledim. Bir daha da elimi bırakmadı. Survivor’dan sonra birbirimizi tanıma fırsatımız oldu. Nihat Doğan’ı tanıdıkça onun nasıl bir insan olduğunu anladım ve ben de aşık oldum. Nihat Doğan’ın da dediği gibi Survivor’ın kazananı ben oldum.Nihat Doğan ile çocuk yapmak istiyoruz, zaten Nihat Doğan’da hoşuma giden şey bana direkt evlenme modu ile gelmesiydi. Evlilik hazırlıklarını tamamladıktan sonra bu yaza evlenmeyi düşünüyoruz” demişti.