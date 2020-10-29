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  • Evlilik hazırlığı yapıyorlardı... Cem Belevi ve Zehra Yılmaz ilişkilerine ara verdi!
29 Ekim 2020 Perşembe 13:13 | Son Güncelleme:

Evlilik hazırlığı yapıyorlardı... Cem Belevi ve Zehra Yılmaz ilişkilerine ara verdi!

Evlilik hazırlığı yapıyorlardı... Cem Belevi ve Zehra Yılmaz ilişkilerine ara verdi!

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlilik teklifi eden Cem Belevi'den şaşırtan bir açıklama geldi. Belevi, evlilik hazırlığındaki sevgilisiyle ilişkisine ara verdiğini açıkladı.

Cem Belevi, üç ay önce Zehra Yılmaz’a evlenme teklifi etmişti. Belevi, ilişkilerine ara verdiklerini söyledi. Evlilik tarihi için erken davranmayacağı öğrenilen çift, bu süreçte beraberliklerini gözden geçirecek. Şarkıcı, “Hem pandemi hem de Zehra’nın ailesi Azerbaycan’da. Öyle bir ara verelim istedik” dedi.

26 yaşındaki oyuncu ise geçtiğimiz günlerde, “Annem ve babam Bakü’de yaşıyor. Bu ortamda düğün yapmamız doğru olmaz. Bu nedenle biz de ileri bir tarihe erteledik. Salgın da var” demişti.

BAĞLARI KOPMADI

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; ikili, ara sıra mesajlaşıp, konuşarak bağlarını koparmıyor. Oyuncu ve şarkıcının, ilerleyen günlerde barışabileceği de konuşuluyor.

CEM BELEVİ’DEN ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

Zehra Yılmaz'ın doğum günü için tekne turu ayarlayan Belevi, karada ise romantik bir hazırlık yapmıştı. Mumlar ve kalplerle süslenen sahildeki alanda oyuncuya, “İlk gördüğümde anlamıştım. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Benimle evlenir misin?” diyen Belevi, 'evet' cevabını almıştı.

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