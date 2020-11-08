Estetikli ünlüler hangileri? İşte estetikli halleri şaşırtacak 8 isim

Ekranlarda ve magazin dünyasında görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin eski halleri sık sık gündeme geliyor, estetikle bambaşka birine dönüşen ünlüleri görenler şaşıp kalıyor. Estetik günümüzde artık oldukça sıradanlaştı. Ünlüler güzel görenmek adına estetik yaptırıyorlar. İşte estetik yaptıran 8 isim..

1- SERENAY SARIKAYA

Rol aldığı reklam filmiyle ve son projesi Alice Müzikali ile uzun süredir gündemde olan Serenay Sarıkaya operasyon geçirdi.

Meme estetiği konusunda uzman olan bir doktora yaptırdığı operasyonda ünlü oyuncunun silikonlarını yeniletip, göğüslerini küçülttüğü iddia edildi. Sarıkaya’nın tanınmamak için hastaneye “Seren Kaya” ismiyle kayıt yaptırdığı iddiası da gündeme geldi.

2- AJDA PEKKAN

Ajda Pekkan'ın geçirdiği estetik operayonların listesi: 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi...

Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi...

Bunun yanısıra her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

3- DENİZ AKKAYA

Ünlü manken defalarca estetik operasyon geçirdi. Cerrahlara gittiğinde ise elinde ünlü yıldız Liv Tyler'ın fotoğrafı vardı.

3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

O da Pekkan gibi yüzüne 6 ayda bir botoks yaptırıyor.

4- PETEK DİNÇÖZ

Sahnelerin en genç assolisti eski adıyla Petek Dinçöz de güzelleşmek için bıçak altına yatanlardan.

Yaşı genç olduğu için çok fazla estetik operasyon geçirmedi. Burnunu düzelttirdi, göğüslerine silikon koydurttu.

Geçirdiği küçük operasyonlar sonucunda Petek Dinçöz daha güzel bir görünüme kavuştu.

5- HANDE ATAİZİ

'Mum Kokulu Kadınlar' adlı filmdeki cüretkar sahneleriyle dikkat çeken ve Antalya'da umut vaad eden kadın oyuncu ödülü alan Hande Ataizi de bir dizi estetik operasyon geçirdi.

İlk iş olarak göğüslerine silikon koydurdu. Sonra burnunu düzelttirdi, ardından bir kez daha...

Üç kez çenesini düzelttiren Ataizi, üç kez de şakaklarına doku enjekte ettirdi. Son olarak da üst dudağını silikonla kalınlaştırdı.

6- SEDA SAYAN

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Fransız Askısı estetik operasyonunu sosyal medya hesabında yayınlayan Seda Sayan çok konuşuldu.

57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi.

7- ELİZ SAKUÇOĞLU

Eliz Sakuçoğlu botoks ve dolgu yaptırdığı dakikaları Instagram hesabından paylaştı.

Estetik yaptırdığını hiçbir zaman gizlemeyen Eliz Sakuçoğlu 'Doktorum Alp Bey ufak tefek rötuşlar yapıyor. İfadem değişmedi. Mimik ve gamzelerim yerinde' dedi.

8- ÖYKÜ SERTER

Sunucu Öykü Serter'in televizyona ilk çıktığı dönemki hali ortaya çıktı. Öykü Serter'in burnunu yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

Zayıflığıyla her zaman konuşulan Öykü Serter'in eski kilolu hali daha çok beğenildi.