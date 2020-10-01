Esra Erol'da koronavirüs paniği! Esra Karakuş'un testi pozitif çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen ve kadın sığınma evine yerleştirilen Esra Karakuş'un koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bu gelişme sonrası Esra Erol'un ekibinin panik yaşadığı öğrenildi.

Aydın Nazilli'ye dönen Esra Karakuş'a Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Esra Karakuş hastanede tedaviye alındı. Esra Karakuş ile temas eden sığınmaevindeki 2 personelin ise evde karantinaya alındığı öğrenildi.

Esra Erol'dan ve ATV'den henüz bir açıklama gelmedi.