02 Ekim 2020 Cuma 11:03 | Son Güncelleme:
Esra Erol'da ikinci koronavirüs paniği: Cengiz Koraltan'ın testi pozitif çıktı!
Esra Erol'da ikinci koronavirüs paniği yaşanıyor. Türkiye'nin gündemine oturan Esra Karakuş'un eşini aldattığı komşusu Cengiz Koraltan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha önce de Esra Karakuş'un k test sonucunun pozitif olduğu açıklanmıştı. Bu gelişme sonrası Esra Erol'un ekibinin büyük panik içinde olduğu öğrenildi.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan ve kadın sığınma evine yerleştirilen Esra Karakuş'un koronavirüs test sonucu pozitif olarak açıklanmıştı. Cengiz Koraltan'ın testi de pozitif çıktı.
Öte yandan Esra Karakuş'un koronavirüse yakalanmasının ardından Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenilmişti. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor.