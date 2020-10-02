Esra Erol'da ikinci koronavirüs paniği: Cengiz Koraltan'ın testi pozitif çıktı!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan ve kadın sığınma evine yerleştirilen Esra Karakuş'un koronavirüs test sonucu pozitif olarak açıklanmıştı. Cengiz Koraltan'ın testi de pozitif çıktı.

Öte yandan Esra Karakuş'un koronavirüse yakalanmasının ardından Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenilmişti. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor.