Esra Erol ile ilgili şaşırtan gerçek! Bakın ilk hangi dizide oynamış

Evlendirme programları ile büyük çıkış yakalayan Esra Erol evlilik programlarının yayından kaldırılmasının ardından ATV'de yayınlanan Esra Erol’da programını sunmaya başladı. Türkiye'nin öğle sonrası kuşağında en çok izlenen yayınlarından biri olmayı başaran Esra Erol'da hafta içi her gün hayattaki gerçekleri ekrana taşımayı sürdürüyor. Başarılı sunucu Esra Erol ile birlikte ekibinin kararlı çalışmaları sonrasında birçok dosya çözüme kavuşmaya devam ediyor. Peki Esra Erol'un hangi dizide oynadığını biliyor musunuz?



ESRA EROL İLK HANGİ DİZİDE OYNAMIŞTI?

Esra Erol, 2004 yılında Kanal 7’de yayınlanan Kalp Gözü adlı dizi ile oyunculukta ilk adımını atmıştı.







ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp’de doğdu. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya’da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi’nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi’nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Kanal D’de “Turkuaz” adlı bir program sundu. Ardından Technology Channel’da Siemens Mobile Kuşak Sunuculuğu yaptı.

Esra Erol, evlilik programı sunmaya Flash TV’de “Desti Izdivaç”adlı programla başladı. Oradan Star TV’ye geçip “Esra Erol'la İzdivaç” adlı programı ile bir ekran yıldızı haline geldi. Sonra kanalla yollarını ayırıp ATV’ye transfer oldu

2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile sunucusu olduğu programında, canlı yayında evlendi.