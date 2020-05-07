Esra Erol canlı yayında korona şoku yaşamıştı! O anları anlattı

Esra Erol, duayen magazinci Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın Youtube canlı yayın magazin programı 'Magazin Noteri'ne konuk oldu. Yayına corona virüs atlatmış bir konuğun gelmesiyle gündeme gelen ünlü sunucu, o anları anlattı.

'BU KANALIN ALDIĞI KARAR'

"Benim tek başıma aldığım kararla yayına devam etmiyorum, bu kanalın aldığı karar. Biz bu yayınları sürdürürken bazı bilgiler doğrultusunda yayına devam ediyoruz. Bu şartlar altında denetim mekanizması oluşmuş durumda."

"Bu hanımefendi İstanbul konuklarındandı; ateşi ölçüldü, yayın öncesi sorulan sorulara 'hayır corona virüslü tanıdığım yok' diyor. Yayına çıktığında "ben coronayım' lafını duydum."

SONRA 'İYİLEŞTİM' DEDİ AMA KİMSE ORAYI DUYMADI'

"Ben zaten onun şokunu yaşıyorum. Geldi güvenlikten geçti, 'Allah'ım yayılmış mıdır? Kaç kişiye bulaşmıştır?' diye düşünüyorum. Yayının en önündeki insan olduğum için tüm duyguları aynı anda yaşıyorum. Sonra 'iyileştim' dedi ama kimse orayı duymadı."

"Test ne zaman yapılmış öğrendik ve bir 'oh' çektik. Şunu biliyorum sadece hepimiz bir gün corona virüs olacağız ve hafif semptomlarla geçirip atlatacağız."

'KENDİ GÖRÜNTÜLERİME, O ANKİ BAKIŞIMA ÇOK GÜLDÜM'

"Çıkan haberleri çok şahsıma almadım. Sosyal medyadaki yorumlara her insan maruz kalabilir. Kendi görüntülerime, o anki bakışıma çok güldüm. Böyle bir olay yaşadım yani."

Ünlü sunucu, programının haziran ayının üçüncü haftasında sezon finali yapacağını açıkladı.