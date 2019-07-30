Ünlü oyuncu sitem etti: Yapışırsa yapışsın, ne yapayım?

Yeni sezonda devam eden bir projeye dahil olacağını söyleyen oyuncu, “Bana iyi rol yazmıyorlar, başrolleri genç kadınlara veriyorlar. Yan lokomotifler de böyle çetrefilli oluyor” dedi.

'YAPIŞIRSA DA YAPIŞSIN, NE YAPAYIM?'

Esra Dermancıoğlu, kötü kadın imajının üzerine yapışmasıyla ilgili ise, “Ben öyle bakmıyorum. Yapışırsa da yapışsın, ne yapayım?” dedi. (Cadde)