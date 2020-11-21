21 Kasım 2020 Cumartesi 16:32 | Son Güncelleme:
Esra Bilgiç'in güzelliği hayranlarını büyüledi
"Diriliş Ertuğrul" dizisindeki Halime Sultan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Esra Bilgiç, şimdilerde "Ramo" dizisindeki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bilgiç, son yaptığı paylaşımla yine hayranlarını mest etti.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Esra Bilgiç, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla hayranlarının beğenisini kazanan Bilgiç, son pozuyla sosyal medyayı salladı.
Bilgiç, Instagram hesabından yeni karelerinin takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraflar bir gün dolmadan 800 bine yakın beğeni aldı.