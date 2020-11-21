Esra Bilgiç'in güzelliği hayranlarını büyüledi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Esra Bilgiç, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla hayranlarının beğenisini kazanan Bilgiç, son pozuyla sosyal medyayı salladı.

Bilgiç, Instagram hesabından yeni karelerinin takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraflar bir gün dolmadan 800 bine yakın beğeni aldı.