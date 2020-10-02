Esra Bilgiç içini döktü

Esra Bilgiç, söylemek istediklerini Rus yazar Dostoyevski'nin romanı olan Karamazov Kardeşler'den şu alıntıyı yaparak dile getirdi:

"Burada oturmuş kendi kendime ne diyordum biliyor musun: Hayata inanmasam, sevdiğim insanlara sırt çevirsem, dünyanın gidişinin yanlış yolda olduğunu görsem, hatta tam tersine her şeyin karmakarışık, uğursuz, belki de şeytanca bir kaos olduğuna inansam, insanların hayal kırıklıklarından dolayı uğradığı bütün korkulara tutulsam bile yaşamak isteyeceğim. Hayat kadehini ağzıma götürünce bitirene kadar bırakmayacağım!"