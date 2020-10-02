02 Ekim 2020 Cuma 17:20 | Son Güncelleme:
Esra Bilgiç içini döktü
Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan, şimdilerde Ramo dizisinde boy gösteren oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medyada içini döktü.
Esra Bilgiç, söylemek istediklerini Rus yazar Dostoyevski'nin romanı olan Karamazov Kardeşler'den şu alıntıyı yaparak dile getirdi:
"Burada oturmuş kendi kendime ne diyordum biliyor musun: Hayata inanmasam, sevdiğim insanlara sırt çevirsem, dünyanın gidişinin yanlış yolda olduğunu görsem, hatta tam tersine her şeyin karmakarışık, uğursuz, belki de şeytanca bir kaos olduğuna inansam, insanların hayal kırıklıklarından dolayı uğradığı bütün korkulara tutulsam bile yaşamak isteyeceğim. Hayat kadehini ağzıma götürünce bitirene kadar bırakmayacağım!"