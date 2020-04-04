Esra Balamir'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Geçen günlerde aynı evde yaşadığı erkek arkadaşının koronavirüs taşıdığı ortaya çıkan Esra Balamir, kendisine de test yaptırmış ve "Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum" demişti.

POZİTİF ÇIKTI!

Evde test sonuçlarını bekleyen Esra Balamir'den üzücü haber geldi. Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre; Balamir'in test sonuçları pozitif çıktı.