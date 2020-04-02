Esra Balamir kimdir, kaç yaşında? Esra Balamir koronavirüs testi yaptırdı! İşte detaylar…

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken ülkemizde de magazin dünyasından da birçok ismi etkisi altına almaya başladı. Demet Akalın ile yakınlığıyla adından söz ettiren Esra Balamir, kendisine coronavirüs testi yapıldığını söyledi. Balamir uzun bir süre Demet Akalın’ın evinde yaşamıştı. Esra Balamir kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu olan Esra Balamir 7 Eylül tarihinde doğdu. Balamir, kariyer hayatına ilk olarak Kral TV’de DJ’lik yaparak başladı. Ardından başka bir kanalda kendi programını sunmaya devam etti. Daha sonra başka bir kanalda sabah programı sunmuştur.

Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Balamir, Böyle mi Olacak, Kabare Kabare ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı yıl bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yaptı. Sonrasında birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu görevlerinde de bulundu.

1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştır. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği’nde boy gösteren sanatçı, günümüzde moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemiştir.

Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süper vizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır.

FİLMOGRAFİ

2003 – Hayat Bilgisi

1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz)

1998 – Sırılsıklam

1997 – Böyle mi Olacaktı

1993 – Bizim Takım

"SANIRIM TEST SONUCUM POZİTİF"

Esra Balamir, bir arkadaşının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisine de test yapıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yakın zamanda Demet Akalın’ın evinde kaldığı bilinen Balamir yaptığı paylaşımda, “Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum” dedi.