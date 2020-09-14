  • $7,4933
  • 8,8928
  • 468.677
  • 1108.08
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Esra Balamir 5 ay önce koronavirüse yakalanmıştı... Bu görüntüsü tepki çekti!
14 Eylül 2020 Pazartesi 10:54 | Son Güncelleme:

Esra Balamir 5 ay önce koronavirüse yakalanmıştı... Bu görüntüsü tepki çekti!

Esra Balamir 5 ay önce koronavirüse yakalanmıştı... Bu görüntüsü tepki çekti!

Demet Akalın-Okan Kurt çifti, kızları Hira ve dostları Esra Balamir'le birlikte İstinyePark AVM'de görüntülendi. Balamir'in tedbirsiz görüntüsü sosyal medyada tepki topladı.

Demet Akalın-Okan Kurt çifti kızlarıyla Hira’yla birlikte bir AVM’de görüntülendi. Ailenin yanında yakın arkadaşları Esra Balamir de vardı.

TEPKİ ÇEKTİ

Daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir’in maske takmaması dikkatlerden kaçmadı. Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada da tepki gördü.

<p>Adıyaman'da akrabalar arasında 'cenazeyi kimin defnedeceği' konusunda kavga çıkınca ortalık savaş

'Cenazeyi kim defnedecek' kavgası çıktı: Polis havaya ateş edip, biber gazı sıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

14 Eylül altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek altın fiyatları

Avuç içi çizgileriniz kişiliğinizin ipuçlarını veriyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.