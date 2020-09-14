14 Eylül 2020 Pazartesi 10:54 | Son Güncelleme:
Esra Balamir 5 ay önce koronavirüse yakalanmıştı... Bu görüntüsü tepki çekti!
Demet Akalın-Okan Kurt çifti, kızları Hira ve dostları Esra Balamir'le birlikte İstinyePark AVM'de görüntülendi. Balamir'in tedbirsiz görüntüsü sosyal medyada tepki topladı.
Demet Akalın-Okan Kurt çifti kızlarıyla Hira’yla birlikte bir AVM’de görüntülendi. Ailenin yanında yakın arkadaşları Esra Balamir de vardı.
TEPKİ ÇEKTİ
Daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir’in maske takmaması dikkatlerden kaçmadı. Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada da tepki gördü.