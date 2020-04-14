Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan sabır çağrısı: O bahar buraya gelecek!

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, karantina günlerinden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından yeşillikler içinde çekildiği kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Kaynarca, "Gelecek o bahar buraya geleceek !!! Az kaldı sabır .." mesajını paylaştı. Evde durma çağrısında bulunan oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni geldi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?

Öte yandan geçen hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yayınlanmadı. Bu akşam için 14 Nisan ATV yayın akışına bakılınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, ATV yayın akışı ve fragmanda yer alan bilgilere göre bu akşam ekranlara geleceği görüldü.