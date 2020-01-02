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  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada sıklıkla paylaşım yapan ve karizmasını sergileyen oyuncu, 2019 yılına da kısa, öz ama anlamlı bir vedada bulundu.

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Oktay Kaynarca karizmasıyla sosyal medyayı salladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 5.sezonunu yaşayan Oktay Kaynarca, canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kurdu. EDHO'nun başarısında büyük payı olan Oktay Kaynarca'nın ünü ülke sınırlarını aştı.

Yakışıklılığıyla dikkat çeken Oktay Kaynarca sosyal medya üzerinden paylaştığı karizmatik fotoğrafına "Güzel senelerimiz olsun ... Gözlerinizden öperim..." notunu düştü.


Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda
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