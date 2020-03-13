Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, paylaşımıyla takdir topladı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kaynarca, paylaşımıyla beğeni topladı.
İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, milli marşımızın kabulünün 99'uncu yıl dönümünde anıldı. ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Ersoy'un mezarı başında çekilen fotoğrafıyla birlikte İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını sosyal medya hesabından paylaştı. Kaynarca'nın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.