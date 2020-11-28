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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca: Her set günü test oluyoruz
28 Kasım 2020 Cumartesi 18:00 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca: Her set günü test oluyoruz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca: Her set günü test oluyoruz

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca, samimi açıklamalarda bulundu. Kaynarca, çekimlerin koronavirüs önlemleri çerçevesinde çekildiğini söyledi.

Yurtdışından özel bir alet getirildiğini ifade eden ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, “Yurtdışından getirdiğimiz aletle, her set günü anında test oluyoruz. Hemen de sonuç veriyor” dedi. 

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