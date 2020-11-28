Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca: Her set günü test oluyoruz

Yurtdışından özel bir alet getirildiğini ifade eden ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, “Yurtdışından getirdiğimiz aletle, her set günü anında test oluyoruz. Hemen de sonuç veriyor” dedi.