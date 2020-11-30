Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadın çalışanlarına korkunç saldırı!

Dün gece Atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İstanbul Maltepe ilçesindeki setinde tüm ekibi şoke eden bir olay yaşandı. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çekim yapılan mekanın üstündeki otelde, kostüm ve hazırlık için tutulan odada çalışan üç kadın çalışana saldırıldı.

KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTILAR

Uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden saldırganlar küfürler savurarak oda kapısını kırmaya çalışarak fiziki şiddet teşebbüsünde bulundu. Set çalışanı üç kadın bir yandan odanın kapısını tutmaya çalışırken diğer yandan aşağıda çalışan arkadaşlarından yardım istedi. Yardım yetişmese büyük bir şiddet olayının yaşanacağı olay sonrası üç kadın tanıklar eşliğinde karakolda şikayetçi oldu.

SABIKALI ÇIKTILAR

Yapılan incelemede saldırganlardan ikisinin uyuşturucu üretimi, satışı, reşit olmayan kıza tecavüz gibi suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.