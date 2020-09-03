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  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba marangoz oldu!
03 Eylül 2020 Perşembe 15:59 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba marangoz oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba marangoz oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba marangoz oldu. Tutkusunu kurduğu atölyede profesyonel üretime çeviren Akbaba, dizi setinin olmadığı tüm zamanını ahşap tezgahının başında geçiriyor.

Ozan Akbaba’nın ahşap tutkusu onu pandemi döneminde profesyonel tasarımlar üretebilen bir marangoz yaptı. Oyuncu, neredeyse tüm karantina ve yaz dönemini burada masa, sehpa ve çeşitli ahşap ürünler tasarlayıp üreterek geçirdi.

Ozan Akbaba, marangozlukla ilgili “10 yıl önce kütük ev tasarımı yapan bir mimarlık ofisinde çalışırken aldığım ahşap kokusu tutkuya dönüştü. Burada bir ahşap parçasına tasarlayıp üreterek yeniden hayat vermek çok keyifli. Tezgahın başındaki konsantrasyon beni zamandan ve mekandan uzaklaştırıyor, düşüncelerim sadeleşiyor” diye konuşuyor.

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