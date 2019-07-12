Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ının kolundaki saat... Fiyatı dudak uçuklattı

Kiğılı giyim firmasınnı reklam yüzü olan Oktay Kaynarca, kolunda servet taşıyor. Oyuncu, markanın tanıtım kampanyalarında dünyaca birçok ünlü sanatçının tercih ettiği fiyatı 300 bin TL olan Patek Philippe Nautilus marka saatiyle dikkat çekti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN HIZIR'I OKTAY KAYNARCA'DAN TATİL POZU





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran Oktay Kaynarca ve usta oyuncu Selçuk Yöntem, tatilde çekildiklerini fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncular paylaşımlarına da "30 yıllık abilik-kardeşlik" notunu yazdı.

KURTLAR VADİSİ'NDE BİRLİKTE ROL ALMIŞLARDI

Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde de birlikte rol almıştı. İkili, Aslan Bey ve Süleyman Çakır rolleriyle dizinin unutulmaz karakterleri arasına girmişti.