Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7324
  • 6,3498
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Teklif Nurgül'den gelince kabul ettim!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Teklif Nurgül'den gelince kabul ettim!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Teklif Nurgül'den gelince kabul ettim!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisince canlandırdığı Hızır karakteri ile milyonları ekrana kilitleyen Oktay Kaynarca muhabirlerin 'tiyatro' sorusuna cevap verdi.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'Hızır'ı Oktay Kaynarca, Akmerkez'de alışveriş turunda görüntülendi.

"Ufak tefek, bardak çanak aldım" diyen Oktay Kaynarca, Nurgül Yeşilçay ile tiyatroya başlayacak olmasıyla ilgili, "Oyun teklifi Nurgül'den gelince kabul ettim. O getirdi, ben de kabul ettim. Ama güzel bir şey olacak. Ocak ayına başlar oyunlar" diye konuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rojda Demirer, Fenerbahçeli oyuncuyla aşk yaşıyor
Ziynet Sali gitaristi Erkan Erzurumlu ile evlendi
Yasmin Erbil müjdeyi verdi: Babam eski günlerine döndü
Doğacak bebekleri için 150 bin TL'yi gözden çıkardılar
Murat Boz pişmanlığını açıkladı: Buluşmak için sözleştiler
<p>Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Hakkari kırsalında çıkan çatışmada teröristlerden

Mehmetçik´e Teslim Olan Kadın Terörist: İmkan Bulduğunuz Anda Örgütten Kaçın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yer: Gaziantep... Havadan böyle görüntülendi

Korkutan görüntü! Dünden bu yana artış gösteriyor