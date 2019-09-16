Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Teklif Nurgül'den gelince kabul ettim!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'Hızır'ı Oktay Kaynarca, Akmerkez'de alışveriş turunda görüntülendi.

"Ufak tefek, bardak çanak aldım" diyen Oktay Kaynarca, Nurgül Yeşilçay ile tiyatroya başlayacak olmasıyla ilgili, "Oyun teklifi Nurgül'den gelince kabul ettim. O getirdi, ben de kabul ettim. Ama güzel bir şey olacak. Ocak ayına başlar oyunlar" diye konuştu.



