29 Eylül 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca Ali Sürmeli'nin sağlık durumu hakkında konuştu!
- RECEP ASLAN
‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide rol alan Ali Sürmeli, beyin kanaması geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
5 saat süren operasyon sonrası Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Ali Sürmeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve 2 gün uyutulmasına gerek duyulmadığı belirtildi. Haberi alır almaz hastaneye koşan Oktay Kaynarca ‘’Üzücü bir şey yok, uyandıracaklar herhangi bir semptom yok. İyi bir ameliyat olmuş, tansiyona bağlı kanama olmuş cerrahi müdahale ile halledilmiş. Buraya kendisi yürüyerek gelmiş” dedi.