Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı'yı senaryo hep şaşırttı!

Atv'nin 6 sezondur devam eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dizide Hatice karakterine hayat vermekte olan Sevinç Kıranlı da her zaman kendilerinin de şaşırdığı senaryolar geldiğine dikkat çekti.

Oyuncu, “Tahminlerimiz oluyor bizim de oyuncu arkadaşlarımızla. Ama öyle bir ters köşeye yatıyoruz ki, biz de şaşırıp kalıyoruz. Büyük bir zevkle devamını merak ediyoruz. Aynı heyecan yine atv’de devam edecek” dedi.

Dizinin senaryosuna yönelik her zaman ters köşe olduğunu da açık yüreklilikle ifade eden Sevinç Kıranlı, şu sözleriyle dikkat çekti: “Ne tahmin ettiysem çıkmadı. Hep şaşırdım. Seyirci de şaşırdı, oyuncular da şaşırdı. O yüzden en çok bunu öğretti. Öyle çok umduğun gibi, çok kestirmeden gitmiyor hikaye. Her zaman bir sürpriz, her zaman daha büyük bir olayla karşımıza çıkıyor. Hep heyecan dorukta kalıyor hem bizim için hem seyirci için.”

Pandemi döneminde forma giren ve enerjisi de yükselen oyuncu, bu dönem boyunca sıkıntıdan hep mutfakta kaldığını ve ailesini doyurduğunu ifade etti. Oyuncu, spor yapmaya devam ettiğini ve sağlıklı sebze ağırlıklı beslendiğini anlattı.