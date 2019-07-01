Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Esra'sı Çeşme'de tatilde!

Oyuncu Sevcan Yaşar, önceki akşam menajeri Abdullah Bulut ile Çeşme’deki Bi Çatı Alaçatı’dan çıkarken görüntülendi. Beraber akşam yemeği yiyen iki isim yeni projeler hakkında konuştuklarını söyledi. Son olarak “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Erkenci Kuş” gibi dizi projelerinde yer alan Yaşar, kendini yeni dizisine hazırladığını söyledi.







SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü bitiren güzel oyuncu, daha sonra İstanbul’a yerleşti. Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

Miss Model Of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar, ardından Çin'de düzenlenen Miss Model Of World yarışmasının da birincisi olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Kayıp Şehir dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle kariyerini zirveye taşıyan Sevcan Yaşar son olarak Star TV’de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde, iş konusunda oldukça hırslı, istediğini elde etmek için her şeyi yapabilecek kapasitede biri olan Aylin Yüksel karakterine hayat verdi. Sevcan Yaşar, 1.78 metre boyunda, 60 kilodur.

Sevcan Yaşar’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – İyi ki Çocuk (Defne) (Sinema Filmi)

2018 – Erkenci Kuş (Aylin) (TV Dizisi)

2018 – Bahtiyar Ölmez (Nisan) (TV Dizisi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Esra) (TV Dizisi)

2013 – Aramızda Kalmasın (Nehir) (TV Dizisi)

2012 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (TV Dizisi)