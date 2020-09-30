30 Eylül 2020 Çarşamba 02:15 | Son Güncelleme:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil okulunu ikizleriyle bitirecek
Oyuncu Pelin Akil, işleri nedeniyle son senesini bitiremediği okulu için yeniden kayıt yaptırdı.
18 aylık ikiz bebek annesi olan ve aynı zamanda ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde rol alan oyuncu Pelin Akil, , “34 yaşındayım ve online eğitim alarak okulu bitirme kararı aldım. 18 aylık ikiz bebek annesiyim ve yeni bir işe de başladım. Bu hepinize örnek olsun. O yüzden kafaya koyun ve yapın. İlkokula başladığım heyecanımın aynısını hissediyorum’’ dedi.