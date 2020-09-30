Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil okulunu ikizleriyle bitirecek

18 aylık ikiz bebek annesi olan ve aynı zamanda ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde rol alan oyuncu Pelin Akil, , “34 yaşındayım ve online eğitim alarak okulu bitirme kararı aldım. 18 aylık ikiz bebek annesiyim ve yeni bir işe de başladım. Bu hepinize örnek olsun. O yüzden kafaya koyun ve yapın. İlkokula başladığım heyecanımın aynısını hissediyorum’’ dedi.