  • $7,8239
  • 9,1909
  • 476.819
  • 1123.25
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil okulunu ikizleriyle bitirecek
30 Eylül 2020 Çarşamba 02:15 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil okulunu ikizleriyle bitirecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil okulunu ikizleriyle bitirecek

Oyuncu Pelin Akil, işleri nedeniyle son senesini bitiremediği okulu için yeniden kayıt yaptırdı.

18 aylık ikiz bebek annesi olan ve aynı zamanda ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde rol alan oyuncu Pelin Akil, , “34 yaşındayım ve online eğitim alarak okulu bitirme kararı aldım. 18 aylık ikiz bebek annesiyim ve yeni bir işe de başladım. Bu hepinize örnek olsun. O yüzden kafaya koyun ve yapın. İlkokula başladığım heyecanımın aynısını hissediyorum’’ dedi.

<p class='MsoNormal'>Peki, Türk ekonomisi bu seneyi nasıl kapatacak? Türkiye’nin ekonomide 20

Yeni ekonomi paketinde hangi başlıklar var?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Kırmızı Mercanların derinlerdeki evi: Ayvalık

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.