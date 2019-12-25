Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yürekleri dağlayan ölüm! Başrol diziye veda etti

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 24 Aralık Salı akşamı ekrana gelen bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Hem 'Hızır' hem de 'Çakırbeyli' hanesinin heyecanlı bekleyişi, yürek yakan bir sahne ve gözyaşları ile son buldu.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a üçüncü sezon sonunda veda eden, 'Meryem Çakırbeyli' rolündeki Deniz Çakır'ın, fenomen diziye geri dönüp dönmediği merak konusu olmuştu. Türkiye'ye dönen 'Ömer', annesinin dün sabah vefat ettiğini söyledi. Meryem'in tabutu uçaktan indirildi. Oğlunu havaalanında karşılayan Hızır, eşinin öldüğünü öğrendi. Hızır ve Çakırbeyli ailesi, aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölüm finalinde, Hızır ve Meryem'in duygusal sahneleri yeniden ekrana geldi. EDHO'da Hızır'ın oğlu Ömer rolünü oynayan Can Bartu Aslan, diziye geri döndü. Deniz Çakır'ın ise EDHO'da bir daha rol almayacağı kesinleşmiş oldu.