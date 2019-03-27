Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şaşırtan final! O karakter geri döndü!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 26 Mart Salı ekrana gelen 130. son bölümüyle nefes kesti. EDHO son bölümde Esra yeniden ortaya çıktı. Dizinin 3. sezonunda İlyas'tan ayrılan Esra ortadan kaybolmuş ama herkes de izi kalmıştı. İlyas'tan olan çocuğunu aldırdığı için ondan boşanan Esra diziden ayrılmıştı.

Fuat'ın peşine düşen Çakırbeyliler, paralarının teslim edildiği kişinin Zeki olduğunu gördüklerinde Ünal Kaplan'ın ihanetine uğradıklarını anlarlar. Liderlerinin yaptığı bu hamleye kayıtsız kalamayacak olan masa üyeleri, bir bedel ödetilmesi konusunda hemfikir olacaklardır.

Hızır'ın planı ise Fuat'ı konuşturarak ihaneti belgelemek ve sonucunda masanın liderini değiştirmektir. Yaptıklarının karşılığında masasını kaybedeceğini tahmin eden Ünal Kaplan da çok iyi bir planla karşılık vermesi gerektiğini bilmektedir.

Çakırbeylilerin elinden kurtulmayı başaran Zeki, kendine yeni ortaklar ararken Façalılardan Ferman'ı tuzağına düşürür. Babası Haşmet'le arası açılan Ferman, Zeki'nin yeni kurbanı olduğunun farkına varamayacak kadar tecrübesiz olduğundan işlerin sarpa sarmasına yol açacaktır.

EDHO'DA ESRA ROLÜNDEKİ SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü bitiren Sevcan Yaşar, sonrasında İstanbul’a taşındı. Oyunculuk hayalinin peşinden giden Sevcan Yaşar hala Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitimine devam ediyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Kayıp Şehir dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle tanınan Sevcan Yaşar, son olarak Star TV’de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde boy gösterdi. Değiştirdiği imajıyla herkesi şaşırtan Sevcan Yaşar dizide, iş konusunda oldukça hırslı, istediğini elde etmek için her şeyi yapabilecek kapasitede biri olan Aylin Yüksel karakterine hayat verdi. Ancak oradan da ayrılan Sevcan Yaşar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri döndü.