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  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş gelişme! O isim EDHO'ya veda etti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş gelişme! O isim EDHO'ya veda etti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş gelişme! O isim EDHO'ya veda etti

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 157. bölümüyle ekrana geldi. Dizide Alpaslan'ın avukatı olan Damla karakterini oynayan Sema Öztürk, öldürülerek kadrodan ayrıldı.

Ekranların reyting rekortmeni olan Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz dizisi, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. EDHO son bölümde Bicolar ile Çakıbeyliler arasındaki savaş kızıştı. Bicolar, Yasemin'i kullanarak Boran'a tuzak kurdu ve paraların yerini öğrendi. Tuzağa düşen Boran ise Yasemin'in ihanetini öğrenince şok yaşadı.

DİZİDEN AYRILDI

Alparslan'ın avukatı Damla, Altan'ın tuzağına düşerek öldürüldü. Ünlü oyuncu Sema Öztürk ise bu sahneyle EDHO'ya veda etti.


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