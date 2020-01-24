Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş gelişme! EDHO'ya bomba bir isim transfer oldu

Atv'nin 5 sezondur ilgiyle izlenen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"a yeni bir kadın oyuncu daha katıldı. Fenomen dizinin kadrosuna son olarak Naz Elmas'ın ayrılığının ardından hangi kadın oyuncunun katılacağı merak konusuydu.

OLCAY YUSUFOĞLU DAHİL OLDU

Yeni bölümü salı günü ekrana gelecek olan diziye Sanem Çelik'in döneceği ortaya çıkmıştı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak ekibe Olcay Yusufoğlu dahil oldu. En son "Bizim Hikâye" dizisinde rol alan Yusufoğlu, Tufan'ın (Hüseyin Avni Danyal) kızına hayat verecek.