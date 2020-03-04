Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş ayrılık! O başrol EDHO'ya veda ediyor

Onur Tan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin yeni bölümünde flaş bir ayrılık yaşanacak. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin Boran'ı Mustafa Üstündağ ekibe veda edecek. Öte yandan sürükleyici hikâyesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizide ayrıca bir sürpriz ayrılığın daha yaşanacağı ve bir kadın oyuncunun ekibe veda edeceği öğrenildi.

Önümüzdeki sezon da devam edecek olan dizinin çekimlerinin bayram öncesi tamamlanması planlanıyor.