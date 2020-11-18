Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam 172. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu sahne geceye damga vurdu. EDHO yeni bölümünde hapishaneye giren Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır.

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın Yaman'ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.

İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır. Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.

Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el ıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar. İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.