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23 Ekim 2020 Cuma 16:58 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni bir isim daha geliyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni bir isim daha geliyor

Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni sezonda yeni isimler katıldı ve katılmaya da devam ediyor. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın oynadığı diziye gelen yeni karakterler, yeni hikayeleri de beraberinde getiriyor.

Ekranda bu yıl 6. sezonuyla dikkatleri çekmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a gelen yeni isim merak ediliyor. Kısa bir süre önce Yunus Emre Yıldırımer’in Alparslan karakteri ile katıldığı dizinin izleyicileri, bu karakteri çok sevmiş ve sosyal medyadan da pek çok mesaj yayınlamışlardı.

Geçtiğimiz günlerde bir başka ismin daha katılmasıyla dizinin yeni yüzleri de çoğalmaya başlamıştı. Son olarak Çukur dizisinde Reşit karakterini oynayan usta oyuncu Muhammed Cangören’in diziye katılması da izleyiciler tarafından olumlu karşılanmış ve sosyal medyada usta oyuncu için güzel yorumlar yapılmıştı.

Bu heyecanın yaşanmasının ardından bir başka ismin daha diziye dahil olduğu öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği bilgiye göre diziye katılan son isim ise Alp Özgür Yaşin oldu.

Alp Özgür Yaşin’i son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sait karakteri ile görmüştük. Beğenilen oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ana oyuncu kadrosuna dahil olduğu, konuk oyuncu olarak gelmediği de ifade ediliyor. 

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