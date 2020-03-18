Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! EDHO'ya hangi usta isim dahil oldu?

Onur Tan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizide peş peşe yaşanan ölümler hikâyeye damga vuruyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizinin kadrosuna son olarak usta bir oyuncu katıldı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ali Sürmeli "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın kadrosuna dahil oldu. Sevilen dizi önümüzdeki sezon da devam edecek.