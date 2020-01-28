Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Arka Sıradakiler'in yıldızı EDHO'ya dahil oldu

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine Sanem Çelik ve Olcay Yusufoğlu'nun ardından yeni bir oyuncu daha katıldı.

BÜLENT ÇETİNASLAN KADRODA

'Arka Sıradakiler' dizisinin 'Oktay'ı Bülent Çetinaslan, ATV'nin fenomen dizisinde rol alacak. Müjdeli haberi oyuncunun menajeri, "Değerli oyuncu Bülent Çetinaslan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna. Hayırlı olması temennisiyle" sözleriyle duyurdu.