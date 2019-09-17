Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları arasında şaşırtan isim! EDHO için geri sayım

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri heyecanla yeni sezonu bekliyorlar. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizinin yeni bölümleri için geri sayım başladı. Yayın tarihi ile ilgili açıklama beklenilirken yeni sezon oyuncuları ile ilgili açıklama yapıldı. EDHO yeni sezonda birbirinden ünlü isimler kadroya dahil oluyor. Bu isimler arasında bir süredir ekranlardan uzak kalan Naz Elmas’ta bulunuyor. Elmas’ın yanı sıra iki usta oyuncu da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları arasında yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON OYUNCULARI

ATV ekranlarının en uzun soluklu dizi yapımlarından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosunu zenginleştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Projenin 5.sezonunda ekibe dahil edilen yepyeni oyuncular; Burak Sergen, Naz Elmas ve Selda Alkor olarak açıklandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

OKTAY KAYNARCA –HIZIR ÇAKIRBEYLİ

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

OZAN AKBABA-İLYAS ÇAKIRBEYLİ

Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

SABİNA TOZİYA- HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ

Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

KORAY ŞAHİNBAŞ-ZEKİ SİVRİ

Zeki Sivri masanın yeni düşmanı olarak diziye dahil oldu. Mesut'un gücünü de arkasına alan Zeki Sivri, geçen bölümde Hurşit'in ve Ünal Kaplan'in öldürdüğü Sivri ailesinin reisi. Yurt dışından, kardeşlerinin intikamı için geri dönen Zeki Sivri, Ünal Kaplan'ın liderliğindeki masanın görünen en net düşmanı konumunda.

CEREN BENDİRLİOĞLU- ÖMÜR FAÇALI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü İstanbul doğumlu olan Ceren Benderlioğlu 1 Ekim1983 tarihinde Kadıköy'de doğmuştur. 36 yaşındadır.Eğitimini Trakya Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünden mezun olrak bitiren dizide ki adıyla Ömür Façalı 2010 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle Behzat Façalı yani Emir Benderlioğlu ile hayatını birleştirmiştir ve gerçek adı Ceren Şekerci iken Benderlioğlu souadını almıştır.Güzel oyuncunun Nur adında bir kızı vardır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Façalı ailesi üyeleri

Façalı Ailesi oldukça renkli bir şekilde katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin nabzını yükseltecek olan Façalı Ailesi'nin fertlerini ise son olarak 'Müslüm' filmindeki performansı ile büyük bir beğeni alan Turgut Tunçalp, Netflix'te yayınlanan 'Börü' dizisi sayesi ile şan ve şöhreti yurt dışına kadar yükselen Emir Benderlioğlu ve 'Şahin Tepesi' dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken İlhan Şen canlandırmakta.