Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı burada! EDHO yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Turgay Tanülkü, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yeni sezon fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizinin oyuncu kadrosuna Pelin Akil Altan dahil oldu. Yapımda güçlü bir kadın karakterini canlandıracak Pelin Akil, izleyicileri heyecanlandırdı.

EDHO YENİ SEZON FRAGMANI YAYINDA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı. İzleyicileri heyecanlandıran fragmanda diziye yeni katılan oyuncu Pelin Akil, güçlü bir kadın olan Bahar karakterine hayat veriyor.





EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO 28 Nisan'da 165. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin yeni bölüm tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.

Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.