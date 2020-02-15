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  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'a engel oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'a engel oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'a engel oldu!

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yakın dostu Oktay Kaynarca ile birlikte ‘Ateşli Aşkların En Sonuncusu’ adlı komedi oyununda oynayacaktı.

Ocak ayında sahnelenmesi beklenen oyunun, iptal olduğu öğrenildi. Etiler’de objektiflere yansıyan Yeşilçay, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin çekimlerinden ötürü Oktay’ın yoğun olduğunu söyleyip projenin iptal edildiğini belirtti. Uzun süredir yaptığı yağlı boya tabloları için sergi açacağını söyleyen Yeşilçay “Çok heyecanlıyım. Orada bol bol konuşuruz“ dedi.


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