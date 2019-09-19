Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon fragmanı yayında mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? sorusu dizinin takipçileri tarafından sık sık araştırılıyor. Yaz ayının başında sezon arasına giren diziler, Eylül ayı itibari ile birer birer yeni sezon bölümleriyle başladı. 5. sezonuyla ekranlara gelecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Hem konusu hem oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

EDHO'nun yeni sezonun yakın zamanda başlaması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz yıl 25 Eylül Salı günü başlamıştı.

EDHO YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLADI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A 3 YENİ İSİM

4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan dizinin yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Dizinin 5. sezon çekimleri başladı.

Geçtiğimiz günlerde Burak Sergen ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonuna dahil olduğu öğrenilen Naz Elmas, dizinin setinden ilk karelerini paylaştı. Naz Elmas, diğer bir transfer Burak Sergen ile birlikte dizinin başrolü Oktay Kaynarca'yla buluştu. Buluşan üçlü, sette böyle poz verdi. Naz Elmas, efsane buluşmayı sosyal medyada paylaştı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLAMAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.