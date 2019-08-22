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  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları çılgına döndü! 'Bu yanlış bir karar'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları çılgına döndü! 'Bu yanlış bir karar'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları çılgına döndü! 'Bu yanlış bir karar'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca dün Instagram hesabından Nurgül Yeşilçay ile çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğraf EDHO hayranlarını ikiye böldü.

Oktay Kaynarca ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ile çekilen fotoğrafını 'Projeler projeler projeler' notu ile paylaştı. Bu paylaşımın ardından Oktay Kaynarca adeta yorum yağmuruna tutuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları ikiye bölündü. Dizinin bazı hayranları 'Nurgül Yeşilçay kesinlikle diziye girmemeli' derken bazıları da 'Bu çok yanlış bir karar tekrar düşünülmeli' yorumlarında bulundu.

Nurgül Yeşilçay'ın diziye katılıp katılmayacağı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

İŞTE OKTAY KAYNARCA'NIN FOTOĞRAFINA GELEN YORUMLAR!

Bence Nurgül mutlaka girmeli mutlaka süper karar bence...

Valla EDHO'ya girerse süper olur hala Meryem kıyaslaması yapıyorsunuz Meryem'in devri çoktan bitti artık yeni şeyler söylemek lazım...

Nurgül Eşkıya'ya girerse dizi berbat olur çok yanlış karar

Voooov biz her zaman bekliyoruz Nurgül Yesilçay'ı

Sakın EDHO'ya gelmesin

Hadi bakalım 2 güzel insan

Bu diziye geliyorsa ben bırakıyorum

Eşkiya'ya gelmesinde ne proje yaparsa yağsın

Yaa Muhteşem kesin Nurgül Yesilçay EŞkiya'ya giriyor çok yakışacaksınız

Bu habere hiç mutlu olmadim yanlış karar lütfen iyi düşünün

EDHO'ya gelmese daha iyi olur boşuna reyting düşürmeye gerek yok gelirse son sezon olabilir...

Nurgül EDHO'ya gelirse daha manyak olur bu dizi süperr süpeR...

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