Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları çılgına döndü! 'Bu yanlış bir karar'
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca dün Instagram hesabından Nurgül Yeşilçay ile çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğraf EDHO hayranlarını ikiye böldü.
Oktay Kaynarca ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ile çekilen fotoğrafını 'Projeler projeler projeler' notu ile paylaştı. Bu paylaşımın ardından Oktay Kaynarca adeta yorum yağmuruna tutuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları ikiye bölündü. Dizinin bazı hayranları 'Nurgül Yeşilçay kesinlikle diziye girmemeli' derken bazıları da 'Bu çok yanlış bir karar tekrar düşünülmeli' yorumlarında bulundu.
Nurgül Yeşilçay'ın diziye katılıp katılmayacağı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
İŞTE OKTAY KAYNARCA'NIN FOTOĞRAFINA GELEN YORUMLAR!
Bence Nurgül mutlaka girmeli mutlaka süper karar bence...
Valla EDHO'ya girerse süper olur hala Meryem kıyaslaması yapıyorsunuz Meryem'in devri çoktan bitti artık yeni şeyler söylemek lazım...
Nurgül Eşkıya'ya girerse dizi berbat olur çok yanlış karar
Voooov biz her zaman bekliyoruz Nurgül Yesilçay'ı
Sakın EDHO'ya gelmesin
Hadi bakalım 2 güzel insan
Bu diziye geliyorsa ben bırakıyorum
Eşkiya'ya gelmesinde ne proje yaparsa yağsın
Yaa Muhteşem kesin Nurgül Yesilçay EŞkiya'ya giriyor çok yakışacaksınız
Bu habere hiç mutlu olmadim yanlış karar lütfen iyi düşünün
EDHO'ya gelmese daha iyi olur boşuna reyting düşürmeye gerek yok gelirse son sezon olabilir...
Nurgül EDHO'ya gelirse daha manyak olur bu dizi süperr süpeR...