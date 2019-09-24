Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Feyyaz Meftun kimdir? Burak Sergen kaç yaşında, nereli?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Feyyaz Meftun kimdir? Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 24 Eylül Salı günü yayınlanan yeni bölümüyle sevenlerine kavuştu. Fenomen dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosunda yeni isimler katıldı. Bunlardan birisi de Burak Sergen. Sergen’in canlandırdığı Feyyaz Meftun karakteri dizide mafya babası ve tüccardır. Peki, Burak Sergen kaç yaşında, nereli? İşte Burak Sergen hayatı…

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası tiyatro sanatçısı Semih Sergen, annesi opera sanatçısı Serap Sezer, kardeşi ise sanatçı Toprak Sergen'dir. Toprak Sergen ile anneleri farklıdır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı.1985 yılında mezun olunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.

Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanısıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Polis radyosunun kurulduğu dönemlerde ve daha sonra Radio Contact'ta kendi programını hazırlayıp sunmuştur.

Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve devam etmektedir. Tiyatro kare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak görevler aldı.

Oyuncu ve şarkıcı Pamela Spence'le kısa süren bir evlilik yapmış. Burak Sergen, 1999 yılında kendisi gibi oyuncu olan Işıl Sergen'le evlenmiştir. Cansın (d.2009) adında bir erkek çocukları var.

Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı "Kara Sevda" adlı dizide Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kaan Urgancıoğlu, Burak Sergen, Kürşat Alnıaçık da oynamıştır.

Kara Sevda dizisiyle ün kazanan Burak Sergen, 2017 yılında Çukur dizisinde Baykal karakterine hayat vermiştir.

FEYYAZ MEFTUN KİMDİR?

Feyyaz Meftun, mafya babası ve aynı zamanda silah tüccarıdır. Dört erkek çocuk sahibi olan Feyyaz Meftun, güvenilir birisi olmasına karşın masadaki isimlere güven beslemiyor. Dizide Çakırbeyli ailesiyle düşmanlığıyla öne çıkacak bu ailenin ilerleyen bölümlerde dost olup olmayacağı henüz bilinmiyor.