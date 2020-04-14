Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri öldü mü? Kenan Çoban EDHO'dan ayrıldı mı?

EDHO Fahri öldü mü? sorusu diziyi yakından takip eden bireyler tarafından araştırılıyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide Fahri karakterinin vurulması da izleyicileri meraklandırdı. Peki, Kenan Çoban Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılıyor mu? İşte yanıtı..



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FAHRİ ÖLDÜ MÜ?

EDHO’nun 14 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde Fahri’nin vurulması büyük olay oldu. Fahri’nin ölüp ölmediği henüz belli olmadı. Kenan Çoban’ın da Eşkıya Dünyaya Hükümdar’dan ayrılıp ayılmayacağı bilinmiyor.

KENAN ÇOBAN KİMDİR?

Kenan Çoban, 22 Ocak 1975 tarihinde Elazığ’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ Ticaret ve Meslek Lisesi mezunu olan Çoban, Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı.

Kameralar karşısına ilk kez Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Abdülhey karakteri ile geçen Kenan Çoban, 2014-2015 sezonunda Beyaz Karanfil adlı dizide başrol oynadı. Kenan Çoban, ilk evliliğini 2011 yılında Dilek Özkan ile yaptı. Kenan Çoban, 5 ay evli kaldığı Özkan’a tazminat davası açarak düğün masraflarını geri istemişti. Kenan Çoban ikinci evliliğini 2017 yılında Helin Nazlı Çoban ile yaptı.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Fahri karakterine hayat veren Kenan Çoban, 1.89 metre boyunda, 76 kilo ve Yay burcudur.

Kenan Çoban’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2015-2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fahri) (TV Dizisi)

2014 – Beyaz Karanfil (Zülfü) (TV Dizisi)

2014 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2010 – Kurtlar Vadisi Filistin (Abdülhey) (Sinema Filmi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Abdülhey) (TV Dizisi)

2007 – Ayrılık (Kerem) (TV Dizisi)

2005 – Kurtlar Vadisi Irak (Abdülhey) (Sinema Filmi)

2003 – Kurtlar Vadisi (Abdülhey) (TV Dizisi)