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  3. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibi, Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı! Duygusal veda...

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibi, Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı! Duygusal veda...

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibi, Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı! Duygusal veda...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, geçen hafta hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı. Ünlüoğlu'nun bir sahnesini ekrana getiren dizi, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Ünal Kaplan' karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu, geçen hafta yaşamını yitirmişti. Acı haber üzerine 'EDHO' ekibi, büyük üzüntü yaşamıştı.

UNUTULMADI

Dizinin 142'nci bölümünde Tarık Ünlüoğlu için çekilen veda sahnesi dikkat çekti. Duygu yüklü bölümde, Ünlüoğlu’nun yer aldığı sahnelerden bir kolaj da yer aldı.

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