'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibi, Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı! Duygusal veda...

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Ünal Kaplan' karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu, geçen hafta yaşamını yitirmişti. Acı haber üzerine 'EDHO' ekibi, büyük üzüntü yaşamıştı.

UNUTULMADI

Dizinin 142'nci bölümünde Tarık Ünlüoğlu için çekilen veda sahnesi dikkat çekti. Duygu yüklü bölümde, Ünlüoğlu’nun yer aldığı sahnelerden bir kolaj da yer aldı.