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  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızına koronavirüs testi yapıldı!
01 Eylül 2020 Salı 15:34 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızına koronavirüs testi yapıldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızına koronavirüs testi yapıldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi rolünü oynayan ünlü oyuncu Savaş Özdemir tatilini yaptığı Muğla'da Covid19 testi yaptırdı. Özdemir'in Covid19 testi negatif çıktı.

Dizinin yeni sezon çekimleri öncesi tatilini Muğla, Marmaris ve Akyaka'da geçiren ünlü oyuncu Savaş Özdemir, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid 19 testi yaptırdı. Oyuncunun corona testi negatif çıktı. Özdemir, yeni sezon çekimlerinin yakında başlayacağını duyurdu.

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