Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setinde şaşırtan gelişme! EDHO'da oyuncular sete çıkarılmıyor

Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Artık az sayıda figüranın görev aldığı dizide çekimler oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sürekli ambulansın bekletildiği sette az sayıda mekan kullanıyor ve evlerinden alınan ekip sete çıkmadan önce çekim mekanlarında dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Kolonya ve dezenfektan malzemeleri için de ciddi bir harcamanın yapıldığı dizinin 65 yaş üstündeki iki oyuncusu Sabina Toziya (73) ve Turgay Tanülkü (66) için sahne yazılmıyor.

Ayrıca dizinin Bodrum'da yaşayan Ceylan'ı Sanem Çelik de annesinin sağlık sorunlarıyla ilgilendiği için izin isteyip yeni bölümde yer almadı. Öte yandan dizinin 12 Mayıs'ta sezon finalinin yapılması planlanıyordu. Bu tarihin değişip değişmeyeceği ise merak konusu oldu.