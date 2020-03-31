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  3. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin set ekibi üçe bölündü

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin set ekibi üçe bölündü

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin set ekibi üçe bölündü

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin seti, aldığı önlemlerle dikkat çekti.

Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan’dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler, 40’ar kişiden oluşuyor. Özel görevliler sete girmeden önce özel ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Ayrıca ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Yetkililerin aldığı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını da uygulayan yapım ekibi, Sabina Toziya ve Turgay Tanülkü’nün sahnelerine bir süre ara verdi.


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