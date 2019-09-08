Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan gönderme!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli ile milyonların sevgilisi olan Oktay Kaynarca dün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca paylaştığı fotoğrafın altına 'Görmediğimizden duymadığımızdan bilmediğimizden boşverdiğimizden değil, zamanını beklediğimizdendir' notunu düştü. Ünlü oyuncunun hayranları 'Kime gönderme yapıyorsunuz' yorumlarında bulundu.
Oktay Kaynarca'nın rol aldığı EDHO'nun yeni sezonun Eylül ayının 2. haftası başlaması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz sene 25 Eylül Salı günü başlamıştı.